Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сроком на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
Исполком WADA единогласно поддержал санкции против России, которые предложил комитет по соответствию WADA.
Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Кроме того, представители России не смогут находиться в руководстве спортивных федераций и организаций.
Исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).Читайте: Microsoft сообщила о масштабных кибератаках, связанные с Россией, на антидопинговые агентства Шотландия выступит на Евро-2020, если отстранят Россию - The Telegraph WADA открыла 43 дела против российских спортсменов
Решение сможет ли Россия принять участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, будет принимать ФИФА.
У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.
Напомним, 25 ноября комитет WADA рекомендовал устранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года.