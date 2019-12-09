Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сроком на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Исполком WADA единогласно поддержал санкции против России, которые предложил комитет по соответствию WADA.

Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Кроме того, представители России не смогут находиться в руководстве спортивных федераций и организаций.

Исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Решение сможет ли Россия принять участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, будет принимать ФИФА.

У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Напомним, 25 ноября комитет WADA рекомендовал устранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года.