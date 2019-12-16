135 теннисистов подозреваются в договорных матчах

135 профессиональных теннисистов подозревают в проведении договорных матчей, среди них один игрок из топ-30 рейтинга ATP.

Это выяснилось в ходе международного расследования, в котором участвуют Бельгия, Франция, США и Испания.

Организатором системы манипуляций со ставками в теннисе стала армянская мафиозная сеть, которая действует в семи странах Европы, сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии.

По данным участников расследования, на договорные матчи делали сотни небольших ставок, общий размер которых достигал десятков тысяч евро. В бельгийской прокуратуре считают, что в мафиозную группу также входили те, кто отвечал за контакты с игроками и отмывание денег.

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Также выяснилось, что в схему вовлечен игрок из топ-30, у которого есть три титула ATP. Под это описание подходят: Маттео Берреттини, Диего Шварцман, Алекс Де Минаур, Бенуа Пэр, Николоз Басилашвили, Виктор Троицки, Андреас Сеппи, Дамир Джумхур, Жоао Соуса и украинец Александр Долгополов.

В 2019 году Tennis Integrity Unit, которая расследовала договорных матчах, отстранила 20 теннисистов.

Ранее Факты ICTV писали, что бывший голкипер львовских Карпат Юрий Мартыщук рассказал подробности договорного матча с Металлистом в апреле 2008 года.

Источник: WELT