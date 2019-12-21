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Факты / Спорт

Джеррард едва не подрался с тренером Хиберниана во время матча

Стивен Джеррард набросился на тренерский штаб Хиберниана в матче 19-го тура чемпионата Шотландии.

Стивен Джеррард драка

Матч 19-го тура чемпионата Шотландии между Хибернианом и Рейнджерс выдался очень скандальным: драка, выброшенные на поле бутылки, три удаления и шесть желтых карточек. Хотя до 60-й минуты матча было все мирно.

Уже к середине второго тайма Рейнджерс вел со счетом 3:0, когда защитник Хиберниана Райан Портеус влетел в защитника джерс Борну Баришича.

Это изрядно взбесило тренера Рейнджерс Стивена Джеррарда, который взорвался эмоциями и двинулся в сторону тренерской скамейки оппонентов.

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Пока арбитр показывал Портеусу красную карточку, на бровке уже началась потасовка тренерских штабов, которых разняли стюарды. По итогам инцидента судья удалил с поля тренера Хиберниана Джона Поттера и ассистента Джеррарда Тома Калшоу.

— Мой штаб не понял поведения соперников, которые пытались защитить Портеуса. Это очень плохой фол. Такое случается в футболе, я и сам осуществлял похожие фолы, но защищать такое нельзя. Это прямая красная и других вариантов быть не могло, – сказал Джеррард.

Кроме фола Портеуса произошел еще один неприятный инцидент. Пока Баришич лежал на газоне, в его сторону полетели посторонние предметы, в том числе стеклянная бутылка.

Сам матч завершился разгромной победой Рейнджерс со счетом 3:0. После 17-ти туров чемпионата Шотландии подопечные Джеррарда идут вторыми, отставая от Селтика (46) на два очка.

К слову, британское издание The Guardian составило рейтинг сотни лучших футболистов 2019 года.

Источник: talkSPORT

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