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Факты / Спорт

Санта из Манчестера: Рэшфорд с мамой развезли 1200 подарков для бездомных

Футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд вместе с мамой приняли участие в рождественской акции #InTheBox, которую организовал игрок.

Маркус Рашфорд

22-летний форвард МЮ Маркус Рэшфорд вместе с мамой посетили три крупнейших приюта для бездомных в Манчестере – Барнабас, Центрпоинт и Лайфшер.

Всего Рэшфорды развезли 1200 коробок с подарками для малоимущих.

— Я очень горжусь тем, откуда я родом. А еще тем, как много в нашем городе людей, которым не все равно. Я так счастлив и благодарен за всю эту поддержку от каждого, кто помог акции #InTheBox сделать мир лучше, – написал Рэшфорд в Instagram.

 

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Допис, поширений Marcus Rashford (@marcusrashford)

Маркус родился в 1997 году и все 22 года прожил в Манчестере.

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В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 14-ю забитыми мячами.

Также Факты ICTV писали, что хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко появился в рождественском ролике английского Вест Хэма.

Фото: Marcus Rashford

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