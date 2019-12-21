Футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд вместе с мамой приняли участие в рождественской акции #InTheBox, которую организовал игрок.

22-летний форвард МЮ Маркус Рэшфорд вместе с мамой посетили три крупнейших приюта для бездомных в Манчестере – Барнабас, Центрпоинт и Лайфшер.

Всего Рэшфорды развезли 1200 коробок с подарками для малоимущих.

— Я очень горжусь тем, откуда я родом. А еще тем, как много в нашем городе людей, которым не все равно. Я так счастлив и благодарен за всю эту поддержку от каждого, кто помог акции #InTheBox сделать мир лучше, – написал Рэшфорд в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marcus Rashford (@marcusrashford) 20 Гру 2019 р. о 5:28 PST

Маркус родился в 1997 году и все 22 года прожил в Манчестере.

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В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 14-ю забитыми мячами.

Также Факты ICTV писали, что хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко появился в рождественском ролике английского Вест Хэма.

Фото: Marcus Rashford