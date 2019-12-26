Что такое Boxing Day в футболе и почему он важен

Факты ICTV рассказывают что такое Boxing Day в английском футболе и почему существует такая традиция, а также интересные факты.

25 декабря на Рождество почти весь мир идет на рождественские каникулы и только футболисты в английской Премьер-лиге продолжают работать в поте лица. Традиция проводить футбольные матчи на следующий день после Рождества существует неизменно уже десятки лет.

Факты ICTV решили рассказать о традиции и появление Boxing Day в футболе и интересные факты.

Что такое Boxing Day?

Boxing Day — это матчи очередного тура в английской Премьер-лиге. Обычно они приходятся на 19 тур и играются на следующий день после Рождества.

Некоторые фанаты ошибочно считают Boxing Day “суперударной” десятидневкой, в течение которой команды играют 3-4 тура. Но это не так.

АПЛ единственная лига мира, где футбольные клубы проводят матче 26 декабря и собирают заполненные стадионы. Причем, статус команды здесь не играет никакой роли: Астон Вилла и Саутгемптон или Кристал Пэлас и Вест Хэм.

В матче Boxing Day каждый футболист стремится показать все свое мастерство и презентовать болельщикам подарок на праздники в виде победы команды.

Также на Boxing Day в основном проводят дерби — матчи между клубами из одного города или района. Поскольку болельщику неудобно ехать через всю страну, а съездить в соседний город вполне приемлемо.

История появления Boxing Day

История появления Boxing Day достигает XVII века, когда дворяне благодарили своих слуг за работу в течение года. Поскольку прислуге приходилось работать на Рождество, подарки на следующий день от их хозяев были своеобразным утешением за пропущенный праздник.

Первый матчем в Boxing Day в истории стала играла между Шеффилдом и Халламом в 1860 году, которая пришлась как раз на 26 декабря. Интересно, что этот матч является также первым официальным в истории футбола. Тогда Шеффилд взял верх над соперником со счетом 2:0.

Спустя почти 100 лет (1957 год), матчи 26 декабря стали традиционными в футбольном календаре чемпионатов всех дивизионов.

Интересные факты

За последние 20 лет команда, которая занимала последнее место перед Boxing Day, вылетала в Чемпионшип

Зачастую команда, которая является лидером чемпионата на Рождество, завоевывает чемпионский трофей по завершению сезона

Самые результативные матчи 26 декабря прошли в 1963 году. В десяти матчах команды забили 66 голов

В десяти матчах команды забили 66 голов 27 декабря 1963 издание The Daily Mirror вышло с заголовком: “Безумный, безумный, безумный, безумный футбольный Boxing Day“, так как в тот день любители футбола увидели 3 покера, 3 хет-трика, 8 дублей, 4 красных карточки, а среднее количество мячей составило 6,6 голов за игру

Во время безумной десятидневки команды демонстрируют закономерные результаты. Этот отрезок показывает, какая из команд находится в тонусе, а у какой есть проблемы. Мотив Boxing Day прост — провести как можно больше матчей во время рождественских каникул, которые смогут посетить максимум болельщиков.

Кстати Факты ICTV составили список топ-10 лучших фильмов о футболе.

Фото: Matthew Lewis/ Getty Images.