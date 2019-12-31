Сборная Украины во главе с Андреем Шевченко записала видео с новогодними поздравлениями для болельщиков.

Сборная Украины по футболу во главе с главным тренером Андреем Шевченко записала видеопоздравление с Новым годом.

В съемках ролика приняли участие Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко.

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В видео игроки по очереди бросают друг другу мяч и высказывают пожелания.

Напомним, в рейтинге ФИФА сине-желтые завершили 2019 год в топ-25.