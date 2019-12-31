Шевченко и футболисты сборной оригинально поздравили с Новым годом
Сборная Украины во главе с Андреем Шевченко записала видео с новогодними поздравлениями для болельщиков.
Сборная Украины по футболу во главе с главным тренером Андреем Шевченко записала видеопоздравление с Новым годом.
В съемках ролика приняли участие Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко.