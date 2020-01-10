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Факты / Спорт

Близняшки фитнес-модели, которых невозможно различить

Немки сестры Якич ранее семь лет занимались футболом, однако позже пошли в фитнес-бикини.

Сестры не раскрывают своих имен – их знают именно как сестер.

— Как нас зовут? Все знают нас как близняшек Якич. Это загадочно. Пусть так и останется, – сказали сестры в интервью.

Они профессионально занимаются фитнесом и могут похвастаться хорошей фигурой.

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С 2015 года девушки ведут совместную страницу в Instagram. На снимках они обычно отражают друг друга. Сейчас у сестер почти 200 тыс. подписчиков.

  • Сестры Якич
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Близняшки фитнес-модели, которых невозможно различить / 14 фотографий

Ранее Факты ICTV писали о фитнес-модель с идеальными ягодицами, которая стала звездой Instagram.

Фото: JAKIC TWINS OFFICIAL

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