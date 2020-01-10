Немки сестры Якич ранее семь лет занимались футболом, однако позже пошли в фитнес-бикини.
Сестры не раскрывают своих имен – их знают именно как сестер.
— Как нас зовут? Все знают нас как близняшек Якич. Это загадочно. Пусть так и останется, – сказали сестры в интервью.
Они профессионально занимаются фитнесом и могут похвастаться хорошей фигурой.
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С 2015 года девушки ведут совместную страницу в Instagram. На снимках они обычно отражают друг друга. Сейчас у сестер почти 200 тыс. подписчиков.
Близняшки фитнес-модели, которых невозможно различить / 14 фотографий
Ранее Факты ICTV писали о фитнес-модель с идеальными ягодицами, которая стала звездой Instagram.
Фото: JAKIC TWINS OFFICIAL
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