Американская серфингистка Бри Лин Клейнтоп стремительно набирает популярности в соцсетях, публикуя свои обворожительные фото.
Бри Лин Клейнтоп – американская серфингистка и модель.
Спортом она занимается с раннего детства, а на доску впервые стала в шестилетнем возрасте. Ее отец также был серфером и участвовал в различных соревнованиях, поэтому кататься вместе с папой во время его тренировок стало любимым занятием для Бри.
Читайте: Фитнес-модель с идеальными ягодицами стала звездой Instagram
Кроме серфинга Бри также увлекается сноубордом, занимается йогой и любит готовить.
В Instagram девушка пока имеет 400 тыс. подписчиков.
Американская нимфа: соблазнительные фото самой красивой серфингистки мира / 14 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес на отдыхе в ОАЭ поделилась с поклонниками соблазнительным видео.
Фото: Bree Lynn Kleintop
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+