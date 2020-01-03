Американская серфингистка Бри Лин Клейнтоп стремительно набирает популярности в соцсетях, публикуя свои обворожительные фото.

Бри Лин Клейнтоп – американская серфингистка и модель.

Спортом она занимается с раннего детства, а на доску впервые стала в шестилетнем возрасте. Ее отец также был серфером и участвовал в различных соревнованиях, поэтому кататься вместе с папой во время его тренировок стало любимым занятием для Бри.

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Кроме серфинга Бри также увлекается сноубордом, занимается йогой и любит готовить.

В Instagram девушка пока имеет 400 тыс. подписчиков.























































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Фото: Bree Lynn Kleintop