PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Американская нимфа: соблазнительные фото самой красивой серфингистки мира

Американская серфингистка Бри Лин Клейнтоп стремительно набирает популярности в соцсетях, публикуя свои обворожительные фото.

Бри Лин Клейнтоп

Бри Лин Клейнтоп – американская серфингистка и модель.

Спортом она занимается с раннего детства, а на доску впервые стала в шестилетнем возрасте. Ее отец также был серфером и участвовал в различных соревнованиях, поэтому кататься вместе с папой во время его тренировок стало любимым занятием для Бри.

Читайте: Фитнес-модель с идеальными ягодицами стала звездой Instagram

Кроме серфинга Бри также увлекается сноубордом, занимается йогой и любит готовить.

В Instagram девушка пока имеет 400 тыс. подписчиков.

  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
Американская нимфа: соблазнительные фото самой красивой серфингистки мира / 14 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес на отдыхе в ОАЭ поделилась с поклонниками соблазнительным видео.

Фото: Bree Lynn Kleintop

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вероника Белик
Фитнес-модель с идеальными ягодицами стала звездой Instagram
Джорджина Родригес
Мокрая невеста Роналду засветила голые ягодицы
Девушка Милевского 2019
Что постит в Instagram красавица, которая пленила сердце Милевского
Девушка Милевского Валерия
Милевский показал свою новую пассию, с которой отдыхает на Бали
Ризатдинова и Бех-Романчук
Ризатдинова и Бех-Романчук снялись в соблазнительном белье для календаря
Яна Клочкова
А что будет дальше? Клочкова обнажилась во время фотосессии
Корина Караджа
Церемонию жеребьевки Евро-2020 проведет зажигательная брюнетка Корина Караджа
Самые сексуальные девушки бойцы в ММА
Топ-10 самых сексуальных девушек в ММА
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка