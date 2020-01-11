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Факты / Спорт

Манчестер Юнайтед разгромил Норвич благодаря дублю Рэшфорда

Манчестер Юнайтед принимал Норвич Сити в рамках матча 22-го тура АПЛ. Встреча прошла на Олд Траффорд в Манчестере и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

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На 27-й минуте счет в матче открыл Маркус Рэшфорд после паса от Хуана Маты. Во втором тайме Хуан снова ассистировал англичанину и Маркус оформил дубль. Третий гол в ворота канареек на счету форварда манкунианцев Антони Марсьяля. Точку в матче поставил на 79-й минуте Мэйсон Гринвуд.

Благодаря победе подопечные Сульшера теперь имеют 34 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, Норвич Сити (14) продолжает оставаться на последнем, 20-м, месте.

В другом матче 22-го тура АПЛ Кристал Пэлас не смог дожать Арсенал в меньшинстве.

Фото: Getty Images

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