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Факты / Спорт

Украина узнала соперников на групповой стадии Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису узнала соперниц на групповом этапе Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

Украинские теннисистки попали в группу А, где против них сыграют сборные Хорватии и Болгарии.

Турнир пройдет с 5 по 8 февраля в эстонском Таллине.

Украинская сборная на турнире будет представлена: Элиной Свитолиной, Даяной Ястремской, Екатериной Козловой, Екатериной Завацкой и Лесей Цуренко.

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Состав Хорватии: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак.

Состав Болгарии: Виктория Тома, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.

К слову, противостояние первой ракетки Украины Элины Свитолиной с румынкой Симоной Халеп попало в топ-10 противостояний последнего десятилетия.

Источник: Федерация тенниса Украины

Фото: БТС

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