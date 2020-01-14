Украина узнала соперников на групповой стадии Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису узнала соперниц на групповом этапе Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.
Украинские теннисистки попали в группу А, где против них сыграют сборные Хорватии и Болгарии.
Турнир пройдет с 5 по 8 февраля в эстонском Таллине.
Украинская сборная на турнире будет представлена: Элиной Свитолиной, Даяной Ястремской, Екатериной Козловой, Екатериной Завацкой и Лесей Цуренко.
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Состав Хорватии: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак.
Состав Болгарии: Виктория Тома, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.
К слову, противостояние первой ракетки Украины Элины Свитолиной с румынкой Симоной Халеп попало в топ-10 противостояний последнего десятилетия.
Источник: Федерация тенниса Украины
Фото: БТС