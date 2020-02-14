Лига чемпионов УЕФА сезона 2019/20 стартовала 17 сентября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, вышли в 1/8 финала ЛЧ и продолжили борьбу за главный клубный трофей Европы, а те, которые заняли третье место попали в 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер по итогам группового этапа не сумел пробиться в плей-офф и попал в Лигу Европы.

Время начала матчей плей-офф – 22.00 по киевскому времени.

Финальный матч состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2019/20.

1/8 финала

18.02.2020 22.00 Атлетико _:_ Ливерпуль 22.00 Боруссия Д _:_ ПСЖ 19.02.2020 22.00 Аталанта _:_ Валенсия 22.00 Тоттенхэм _:_ РБ Лейпциг 25.02.2020 22.00 Наполи _:_ Барселона 22.00 Челси _:_ Бавария 26.02.2020 22.00 Лион _:_ Ювентус 22.00 Реал Мадрид _:_ Манчестер Сити 10.03.2020 22.00 Валенсия _:_ Аталанта 22.00 РБ Лейпциг _:_ Тоттенхэм 11.03.2020 22.00 Ливерпуль _:_ Атлетико 22.00 ПСЖ _:_ Боруссия Д 17.03.2020 22.00 Манчестер Сити _:_ Реал Мадрид 22.00 Ювентус _:_ Лион 18.03.2020 22.00 Бавария _:_ Челси 22.00 Барселона _:_ Наполи

Групповой етап

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. ПСЖ 6 5 1 0 17 2 16 2. Реал Мадрид 6 3 2 1 14 8 11 3. Брюгге 6 0 3 3 4 12 3 4. Галатасарай 6 0 2 4 1 14 2

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Брюгге 0:0 Галатасарай 22:00 ПСЖ 1:0 Брюгге 22:00 ПСЖ 3:0 Реал 22:00 Реал 6:0 Галатасарай 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Реал 1:1 Брюгге 19:55 Галатасарай 1:1 Брюгге 22:00 Галатасарай 0:1 ПСЖ 22:00 Реал 2:2 ПСЖ 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Брюгге 0:5 ПСЖ 22:00 Брюгге 1:3 Реал 22:00 Галатасарай 0:1 Реал 22:00 ПСЖ 5:0 Галатасарай

Группа B

№ Команда И П Н П З П О 1. Бавария 6 6 0 0 24 5 18 2. Тоттенхэм 6 3 1 2 18 14 10 3. Олимпиакос 6 1 1 4 8 14 4 4. Црвена Звезда 6 1 0 5 3 20 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм 19:55 Бавария 2:0 Олимпиакос 22:00 Бавария 3:0 Црвена Звезда 22:00 Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Тоттенхэм 2:7 Бавария 19:55 Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос 22:00 Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос 22:00 Црвена Звезда 0:6 Бавария 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Олимпиакос 2:3 Бавария 22:00 Бавария 3:1 Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда 22:00 Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Манчестер Сити 6 4 2 0 16 4 14 2. Аталанта 6 2 1 3 8 12 7 3. Шахтер Донецк 6 1 3 2 8 13 6 4. Динамо Загреб 6 1 2 3 10 13 5

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Динамо 4:0 Аталанта 22:00 Динамо 3:3 Шахтер 22:00 Шахтер 0:3 Ман.Сити 22:00 Аталанта 1:1 Ман.Сити 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Аталанта 1:2 Шахтер 22:00 Аталанта 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сити 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сити 1:1 Шахтер 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Шахтер 2:2 Динамо 19:55 Шахтер 0:3 Аталанта 22:00 Ман.Сити 5:1 Аталанта 19:55 Динамо 1:4 Ман.Сити

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Ювентус 6 5 1 0 12 4 16 2. Атлетико 6 3 1 2 8 5 10 3. Байер 6 2 0 4 5 9 6 4. Локомотив 6 1 0 5 4 11 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Атлетико 2:2 Ювентус 19:55 Локомотив 1:2 Ювентус 22:00 Байер 1:2 Локомотив 22:00 Байер 2:1 Атлетико 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 22:00 Локомотив 0:2 Атлетико 19:55 Локомотив 0:2 Байер 22:00 Ювентус 3:0 Байер 22:00 Ювентус 1:0 Атлетико 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Атлетико 1:0 Байер 22:00 Атлетико 2:0 Локомотив 22:00 Ювентус 2:1 Локомотив 22:00 Байер 0:2 Ювентус

Группа E

№ Команда И П Н П З П О 1. Ливерпуль 6 4 1 1 13 8 13 2. Наполи 6 3 3 0 11 4 12 3. Зальцбург 6 2 1 3 16 13 7 4. Генк 6 0 1 5 5 20 1

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Зальцбург 6:2 Генк 22:00 Ливерпуль 2:1 Генк 22:00 Наполи 2:0 Ливерпуль 22:00 Наполи 1:1 Зальцбург 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Генк 0:0 Наполи 22:00 Генк 1:4 Зальцбург 22:00 Ливерпуль 4:3 Зальцбург 22:00 Ливерпуль 1:1 Наполи 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Генк 1:4 Ливерпуль 19:55 Зальцбург 0:2 Ливерпуль 22:00 Зальцбург 2:3 Наполи 19:55 Наполи 4:0 Генк

Группа F

№ Команда И П Н П З П О 1. Барселона 6 4 2 0 9 4 14 2. Боруссия Дортмунд 6 3 1 2 8 8 10 3. Интер 6 2 1 3 10 9 7 4. Славия Прага 6 0 2 4 4 10 2

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Боруссия Д 0:0 Барселона 19:55 Барселона 0:0 Славия 22:00 Интер 1:1 Славия 22:00 Боруссия Д 3:2 Интер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Славия 0:2 Боруссия Д 22:00 Барселона 3:1 Боруссия Д 22:00 Барселона 2:1 Интер 22:00 Славия 1:3 Интер 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Интер 2:0 Боруссия Д 22:00 Боруссия Д 2:1 Славия 22:00 Славия 1:2 Барселона 22:00 Интер 1:2 Барселона

Группа G

№ Команда И П Н П З П О 1. Лейпциг 6 3 2 1 10 8 11 2. Лион 6 2 2 2 9 8 8 3. Бенфика 6 2 1 3 10 11 7 4. Зенит 6 2 1 3 7 9 7

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Бенфика 1:2 Лецпциг 19:55 Зенит 0:2 Лейпциг 22:00 Лион 1:1 Зенит 22:00 Лион 3:1 Бенфика 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Зенит 3:1 Бенфика 19:55 Зенит 2:0 Лион 22:00 Лейпциг 0:2 Лион 22:00 Лейпциг 2:2 Бенфика 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 19:55 Лейпциг 2:1 Зенит 22:00 Бенфика 3:0 Зенит 22:00 Бенфика 2:1 Лион 22:00 Лион 2:2 Лейпциг

Группа H

№ Команда И П Н П З П О 1. Валенсия 6 3 2 1 9 7 11 2. Челси 6 3 2 1 11 9 11 3. Аякс 6 3 1 2 12 6 10 4. Лилль 6 0 1 5 4 14 1