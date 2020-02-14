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Факты / Спорт

Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Лига чемпионов УЕФА сезона 2019/20 стартовала 17 сентября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, вышли в 1/8 финала ЛЧ и продолжили борьбу за главный клубный трофей Европы, а те, которые заняли третье место попали в 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер по итогам группового этапа не сумел пробиться в плей-офф и попал в Лигу Европы.

Время начала матчей плей-офф – 22.00 по киевскому времени.

Финальный матч состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2019/20.

1/8 финала

18.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ливерпуль
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссия Д _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
19.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Валенсия
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Тоттенхэм _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРБ Лейпциг
25.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Наполи _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бавария
26.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Лион _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити
10.03.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Валенсия _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Тоттенхэм
11.03.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ливерпуль _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссия Д
17.03.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Лион
18.03.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бавария _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Наполи

Групповой етап

Группа А

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей ПСЖ 6 5 1 0 17 2 16
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Реал Мадрид 6 3 2 1 14 8 11
3. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Брюгге 6 0 3 3 4 12 3
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчейГалатасарай 6 0 2 4 1 14 2
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55  Брюгге  0:0  Галатасарай  22:00  ПСЖ  1:0  Брюгге
 22:00  ПСЖ  3:0  Реал  22:00  Реал  6:0  Галатасарай
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55  Реал  1:1  Брюгге  19:55  Галатасарай  1:1  Брюгге
 22:00  Галатасарай  0:1  ПСЖ  22:00  Реал  2:2  ПСЖ
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00  Брюгге  0:5  ПСЖ  22:00  Брюгге  1:3  Реал
 22:00  Галатасарай  0:1  Реал  22:00  ПСЖ  5:0  Галатасарай

Группа B

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Бавария 6 6 0 0 24 5 18
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчейТоттенхэм 6 3 1 2 18 14 10
3. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Олимпиакос 6 1 1 4 8 14 4
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Црвена Звезда 6 1 0 5 3 20 3
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55 Олимпиакос  2:2 Тоттенхэм 19:55 Бавария  2:0 Олимпиакос
 22:00 Бавария  3:0 Црвена Звезда  22:00 Црвена Звезда  0:4 Тоттенхэм
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Тоттенхэм  2:7 Бавария  19:55 Тоттенхэм  4:2 Олимпиакос
 22:00 Црвена Звезда  3:1 Олимпиакос  22:00 Црвена Звезда  0:6 Бавария
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00 Олимпиакос  2:3 Бавария  22:00 Бавария  3:1 Тоттенхэм
 22:00 Тоттенхэм  5:0 Црвена Звезда  22:00 Олимпиакос  1:0 Црвена Звезда

Группа С

Команда И П Н П З П О
1.  Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Манчестер Сити 6 4 2 0 16 4 14
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчейАталанта 6 2 1 3 8 12 7
3.  Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк 6 1 3 2 8 13 6
4.  Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Динамо Загреб 6 1 2 3 10 13 5
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00 Динамо  4:0 Аталанта  22:00 Динамо  3:3 Шахтер
 22:00 Шахтер  0:3 Ман.Сити  22:00 Аталанта  1:1 Ман.Сити
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Аталанта  1:2 Шахтер  22:00 Аталанта  2:0 Динамо
 22:00 Ман.Сити  2:0 Динамо  22:00 Ман.Сити  1:1 Шахтер
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55 Шахтер  2:2 Динамо  19:55 Шахтер  0:3 Аталанта
 22:00 Ман.Сити  5:1 Аталанта  19:55 Динамо  1:4 Ман.Сити

Группа D

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Ювентус 6 5 1 0 12 4 16
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Атлетико 6 3 1 2 8 5 10
3.  Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Байер 6 2 0 4 5 9 6
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Локомотив 6 1 0 5 4 11 3
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00  Атлетико  2:2  Ювентус  19:55  Локомотив  1:2  Ювентус
 22:00  Байер  1:2  Локомотив  22:00  Байер  2:1  Атлетико
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 22:00  Локомотив  0:2  Атлетико  19:55  Локомотив  0:2  Байер
 22:00  Ювентус  3:0  Байер  22:00  Ювентус  1:0  Атлетико
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55  Атлетико  1:0  Байер  22:00  Атлетико  2:0  Локомотив
 22:00  Ювентус  2:1  Локомотив  22:00  Байер  0:2  Ювентус

Группа E

Команда И П Н П З П О
1.  Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Ливерпуль 6 4 1 1 13 8 13
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Наполи 6 3 3 0 11 4 12
3. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Зальцбург 6 2 1 3 16 13 7
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Генк 6 0 1 5 5 20 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Зальцбург  6:2  Генк  22:00 Ливерпуль  2:1  Генк
 22:00  Наполи  2:0 Ливерпуль  22:00  Наполи  1:1  Зальцбург
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Генк  0:0  Наполи  22:00  Генк  1:4  Зальцбург
 22:00 Ливерпуль  4:3  Зальцбург  22:00 Ливерпуль  1:1  Наполи
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Генк  1:4 Ливерпуль  19:55  Зальцбург  0:2 Ливерпуль
 22:00  Зальцбург  2:3  Наполи  19:55  Наполи  4:0  Генк

Группа F

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Барселона 6 4 2 0 9 4 14
2. Боруссия Дортмунд 6 3 1 2 8 8 10
3.  Интер 6 2 1 3 10 9 7
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Славия Прага 6 0 2 4 4 10 2
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Боруссия Д  0:0  Барселона  19:55  Барселона  0:0  Славия
 22:00  Интер  1:1  Славия  22:00  Боруссия Д  3:2  Интер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Славия  0:2  Боруссия Д  22:00  Барселона  3:1  Боруссия Д
 22:00  Барселона  2:1  Интер  22:00  Славия  1:3  Интер
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Интер  2:0  Боруссия Д  22:00  Боруссия Д  2:1  Славия
 22:00  Славия  1:2  Барселона  22:00  Интер  1:2  Барселона

Группа G

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Лейпциг 6 3 2 1 10 8 11
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Лион 6 2 2 2 9 8 8
3. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Бенфика 6 2 1 3 10 11 7
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Зенит 6 2 1 3 7 9 7
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Бенфика  1:2  Лецпциг  19:55  Зенит  0:2  Лейпциг
 22:00  Лион  1:1  Зенит  22:00  Лион  3:1  Бенфика
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Зенит  3:1  Бенфика  19:55  Зенит  2:0  Лион
 22:00  Лейпциг  0:2  Лион  22:00  Лейпциг  2:2  Бенфика
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Лейпциг  2:1  Зенит  22:00  Бенфика  3:0  Зенит
 22:00  Бенфика  2:1  Лион  22:00  Лион  2:2  Лейпциг

Группа H

Команда И П Н П З П О
1.  Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Валенсия 6 3 2 1 9 7 11
2. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Челси 6 3 2 1 11 9 11
3. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Аякс 6 3 1 2 12 6 10
4. Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей Лилль 6 0 1 5 4 14 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Аякс  3:0  Лилль  22:00  Валенсия  4:1  Лилль
 22:00  Челси  0:1  Валенсия  22:00  Челси  4:4  Аякс
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Валенсия  0:3  Аякс  19:55  Валенсия  2:2  Челси
 22:00  Лилль  1:2  Челси  22:00  Лилль  0:2  Аякс
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Аякс  0:1  Челси  22:00  Аякс  0:1  Валенсия
 22:00  Лилль  1:1  Валенсия  22:00  Челси  2:1  Лилль

Фото: Dreamstime

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