Тоттенхэм — РБ Лейпциг – 0:1.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) — Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн — Моура.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) — Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) — Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Гол: Вернер, 58 (пен.).

РБ Лейпциг 19 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов одержал минимальную победу на выезде над прошлогодним финалистом турнира Тоттенхэмом.

Клуб из чемпионата Германии смог забить всего один гол в ворота лондонцев на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, но этого хватило, чтобы увезти победу.

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Свой шанс на 58-й минуте реализовал Вернер с пенальти после того, как Дэвис грубо сыграл в своей штрафной и подарил немцам стандарт.