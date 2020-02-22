Челси во вторник, 25 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором аристократы на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне сыграют против немецкой Баварии. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ганса-Дитер Флика. На победу Баварии принимают ставки с коэффициентом 1.81. Успех английского клуба оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 4.10.

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Это будет уже шестая встреча команд. Последний раз они встречались в 2017 году в рамках товарищеского турнира Международного Кубка чемпионов. Тогда победу со счетом 3:2 праздновали мюнхенцы

В 2013 году Бавария обыграла Челси в Суперкубке УЕФА после серии пенальти (2:2, пен. 5:4), а годом ранее в финале Лиги чемпионов в серии пенальти победил Челси (1:1, пен. 4:3).

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