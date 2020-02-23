В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Наполи сыграет с Барселоной. Матч пройдет 25 февраля в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч! Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для адзурри и блаугранас это будет первая встреча на официальном уровне. Но клубы трижды встречались в товарищеских матчах. В последней игре, которая состоялась в августе 2019 года, победу праздновать каталонцы.

Ответный матч команд состоится 18 марта в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

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