Португальская Бенфика в четверг, 27 февраля, примет донецкий Шахтер в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе Стадио да Луж. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По итогам первого матча в Харькове, Шахтер одержал победу, хоть счет шаткий – 2:1. Ведь орлам удалось забить гол на выезде. Однако первый матч приятно удивил качественной игрой горняков.

Теперь Шахтеру, чтобы пройти в 1/8 финала турнира следует не проиграть со счетом 1:0, хотя даже минимальное поражение – 3:2 позволит горнякам пробиться дальше.

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У Шахтера хорошая статистика на выезде с командами из Португалии – пять побед в девяти матчах.

В Португалию Луиш Каштру взял 21 футболиста, хотя участие Виктора Коваленко и Алана Патрика под вопросом. Также в лазарете находится Манор Соломон, в Веллингтон Нем, Даниил Сикан, Сипрано и Дентиньо – вне заявки.

У Бенфики под вопросом лишь участие Жардела Габриэла и Андреаса Самариса.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруну Лажи. На победу Бенфики принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех украинского клуба оценивают в 4.30. Ничейный результат встречи — 3.90.

Прогноз Фактов ICTV: Бенфика — Шахтер – 2:1

Матч в Лиссабоне доверили судить нидерландской бригаде арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Ему будут помогать Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Напомним, Факты ICTV писали, где смотреть Бенфика – Шахтер. Для тех, кто не имеет такой возможности, мы проведем онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 22.00 27 февраля.

Фото: FC Shakhtar Donetsk