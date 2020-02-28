28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.

На этой стадии нет сеяных и несеяных команд. Также могут встретиться команды, представляющие одну футбольную ассоциацию.

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Результаты жеребьевки:

Истанбул Башакшехир – Копенгаген

Олимпиакос – Вулверхэмптон

Рейнджерс – Байер Леверкузен

Вольфсбург – Шахтер Донецк

Интер – Хетафе

Севилья – Рома

Айнтрахт/Зальцбург – Базель

ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные матчи – на 19 марта.

Последний участник 1/8 финала определится сегодня в матче Зальцбург (Австрия) – Айнтрахт (Германия).

Напомним, Шахтер прошел португальскую Бенфику по сумме двух матчей и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: UEFA