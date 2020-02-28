28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.
На этой стадии нет сеяных и несеяных команд. Также могут встретиться команды, представляющие одну футбольную ассоциацию.
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Результаты жеребьевки:
- Истанбул Башакшехир – Копенгаген
- Олимпиакос – Вулверхэмптон
- Рейнджерс – Байер Леверкузен
- Вольфсбург – Шахтер Донецк
- Интер – Хетафе
- Севилья – Рома
- Айнтрахт/Зальцбург – Базель
- ЛАСК – Манчестер Юнайтед
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные матчи – на 19 марта.
Последний участник 1/8 финала определится сегодня в матче Зальцбург (Австрия) – Айнтрахт (Германия).
Напомним, Шахтер прошел португальскую Бенфику по сумме двух матчей и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: UEFA