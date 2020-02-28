PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: Шахтер узнал соперника

28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.

На этой стадии нет сеяных и несеяных команд. Также могут встретиться команды, представляющие одну футбольную ассоциацию.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

Результаты жеребьевки:

  • Истанбул Башакшехир – Копенгаген
  • Олимпиакос – Вулверхэмптон
  • Рейнджерс – Байер Леверкузен
  • Вольфсбург – Шахтер Донецк
  • Интер – Хетафе
  • Севилья – Рома
  • Айнтрахт/Зальцбург – Базель
  • ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные матчи – на 19 марта.

Последний участник 1/8 финала определится сегодня в матче Зальцбург (Австрия) – Айнтрахт (Германия).

Напомним, Шахтер прошел португальскую Бенфику по сумме двух матчей и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: UEFA

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка