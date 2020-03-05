Валенсия во вторник, 10 марта, проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Альберта Селадес на стадионе Месталья в Валенсии сыграют против итальянской Аталанты. Начало матча в 22.00.
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Джана Пьера Гасперини. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 2.48. Успех испанского клуба оценивают в 2.65. Ничейный результат встречи — 3.85.
Читайте: Аталанта разгромила Валенсию в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Также на проход Аталанты в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1.05, тогда как шансы летучих мышей после разгромного поражения на Сан-Сиро оцениваются в 12.0.
Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем матчей Лиги чемпионов-2019/20.
Фото: Valencia CF, Atalanta B.C.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==