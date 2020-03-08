В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА РБ Лейпциг сыграет с Тоттенхэм Хотспур. Матч пройдет 10 марта в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч ТВ и Матч! Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

В первом матче на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне подопечные Юлиана Нагельсманна одержали минимальную выездную победу над шпорами со счетом 1:0.

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