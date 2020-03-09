Шахтер в четверг, 12 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы-2019/20, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе Фольксваген Арена в Вольфсбурге сыграют против немецкого Вольфсбурга. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 2.14. Успех украинского клуба оценивают в 3.50. Ничейный результат встречи — 3.40.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

Донецкий Шахтер впервые в своей истории встретится в официальном матче с немецким Вольфсбургом. Хотя на стадии группового этапа Лиги Европы-2019/20 волки встречались с другим украинским клубом Александрией, дважды его обыграв (3:1, 1:0).

Напомним, Шахтер прошел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей португальскую Бенфику.

Фото: VfL Wolfsburg, FC Shakhtar