Баскетболист клуба Реал Мадрид сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого Реал задействует специальный протокол.

Карантин вводят не только на баскетбольную, но и на футбольную команду мадридского клуба. Сегодняшняя утренняя тренировка футболистов была отменена.

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Отметим, что футбольная и баскетбольная команды Реала традиционно тренируются в центре Сьюдад Реал Мадрид в Вальдебебасе, который находится недалеко от аэропорта Барахас. Поэтому ограничительные меры распространяются на спортсменов с обеих игровых видов.

17 марта мадридский Реал должен сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити на Этихад в Великобритании. Теперь матч под угрозой срыва.

Ранее Ла Лига сообщила, что следующие два тура испанской Примеры и Сегунды не состоятся. Чемпионаты решили приостановить как минимум на две недели из-за распространения коронавируса.

Источник: LaSexta