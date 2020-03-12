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Вольфсбург — Шахтер — 1:2: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Вольфсбург — Шахтер — 1:2: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вольфсбург и Шахтер сойдутся на Фольксваген Арена в Вольфсбурге в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.

В предыдущем раунде немецкий клуб разобрался со шведским Мальме (2:1, 3:0), а горняки прошли чемпиона Португалии — Бенфику (2:1, 3:3).

Это будет первая очная встреча команд в еврокубках. Из-за угрозы коронавируса матч пройдет без болельщиков.

Читайте: Где смотреть Вольфсбург — Шахтер

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 1.81. Успех украинского клуба оценивают в 4.40. Ничейный результат встречи — 3.90.

Встречу в Германии доверили судить словенскому арбитру Дамиру Скомине, который обслуживал финал Лиги чемпионов-2019 в Мадриде. На линиях ему будут помогать соотечественники — Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый арбитр — Нейт Кайтазович. Видеопомощниками будут Паоло Валери и Маурицио Мариани.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вольфсбург — Шахтер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.

С начала С конца
Трансляция завершена
23:55 - 12 марта
Конец матча!

Шахтер добывает важную победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Вольфсбургом со счетом 2:1.

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Х
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23:53 - 12 марта

Гинчек вырвался на оперативный простор в штрафной площади и пробил по воротам, но хорошо сработала защита горняков, заблокировав удар.

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Х
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23:53 - 12 марта

Коноплянка был на краю штрафной и сделал отличный пас, но один из защитников прервал его в последний момент.

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Х
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23:51 - 12 марта

3 минуты добавил арбитр.

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Х
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23:48 - 12 марта
Замена

Вместо Тайсона вышел Евгений Коноплянка.

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23:47 - 12 марта

Мораес лежит на газоне. Ему оказывают помощь.

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23:45 - 12 марта

Отавио пробил по воротам после отскока. Но его удар заблокировали.

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23:44 - 12 марта
Замена

Гинчек вышел вместо Мехмеди.

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23:42 - 12 марта

Додо получил травму, но кажется, может продолжить игру.

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23:35 - 12 марта
Замена

Жоао Виктор вышел вместо Ксавера Шлагера.

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