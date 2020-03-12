Вольфсбург и Шахтер сойдутся на Фольксваген Арена в Вольфсбурге в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.

В предыдущем раунде немецкий клуб разобрался со шведским Мальме (2:1, 3:0), а горняки прошли чемпиона Португалии — Бенфику (2:1, 3:3).

Это будет первая очная встреча команд в еврокубках. Из-за угрозы коронавируса матч пройдет без болельщиков.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 1.81. Успех украинского клуба оценивают в 4.40. Ничейный результат встречи — 3.90.

Встречу в Германии доверили судить словенскому арбитру Дамиру Скомине, который обслуживал финал Лиги чемпионов-2019 в Мадриде. На линиях ему будут помогать соотечественники — Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый арбитр — Нейт Кайтазович. Видеопомощниками будут Паоло Валери и Маурицио Мариани.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вольфсбург — Шахтер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.