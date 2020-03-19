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Европейские топ-чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров

Топ-пять самых сильных футбольных чемпионатов Европы могут не досчитаться как минимум €3,4 млрд из-за приостановки турниров, которая связана с пандемией коронавируса.

Потенциальный суммарный доход в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Германии и Франции мог составить от €3,4 млрд до €3,95 млрд.

Больше всего может потерять АПЛ, который в последних 92 матчах может недосчитаться до €1,25 млрд. Испанская Примера может потерять до €950 млн, Бундеслига — до €750 млн, Серия А — до €650 млн, а французская Лига 1 — до €400 млн.

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В эти суммы входят контракты на телевизионные трансляции, спонсорские соглашения, билеты и другие услуги, предоставляемые болельщикам во время матчей.

При этом, в эту сумму не учитывается потенциальный доход клубов за участие в еврокубках, которые также приостановлены из-за вируса.

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Чемпионаты Англии и Италии были пока приостановлены до 3 апреля, Германии — до 2 апреля, Испании — до 5 апреля, чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок.

Напомним, клубы английской Премьер-лиги будут вынуждены выплатить бродкастерам более €300 млн, если сезон АПЛ не доигрывают.

Источник: AFP

Фото: Dreamstime

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