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Факты / Спорт

Моуринью будет тренировать футболистов по видеосвязи

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью приступит к тренировкам с главной командой 30 марта.

Португалец настолько соскучился по футболистам и работе, что будет проводить дистанционные тренировки по видеосвязи. Таким образом, игроки будут наслаждаться групповыми тренировками, не выходя из дома.

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Моуринью и его ассистенты постоянно поддерживают связь с командой и отслеживают их прогресс — контролируют диету и присылают программы тренировок. Уже с понедельника Жозе сможет наблюдать за игроками через камеру.

Также известно, что по видеосвязи с физиотерапевтом будут работать травмированные футболисты шпор.

Все футбольные соревнования в Англии приостановили до 30 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

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