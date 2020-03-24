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Факты / Спорт

Специальная доставка! Моуринью стал волонтером и помог пожилым людям в Лондоне

Наставник английского Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью занялся благотворительностью.

23 марта португальский специалист присоединился к лондонской благотворительной организации Age UK Age UK и Love Your DoorStep.

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Моуринью паковал и развозил товары первой необходимости пожилым людям, которые находятся на карантине в лондонском районе неподалеку от тренировочной базы шпор.

Британские власти рекомендовали пожилым людям оставаться в самоизоляции не менее 12 ближайших недель.

The Portuguese manager teamed up with Age UK to carry out the fantastic gesture

Напомним, английская Премьер-лига приостановила чемпионат Англии до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: Daily Mail

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