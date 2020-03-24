Наставник английского Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью занялся благотворительностью.
23 марта португальский специалист присоединился к лондонской благотворительной организации Age UK Age UK и Love Your DoorStep.
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Моуринью паковал и развозил товары первой необходимости пожилым людям, которые находятся на карантине в лондонском районе неподалеку от тренировочной базы шпор.
Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi
— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020
Британские власти рекомендовали пожилым людям оставаться в самоизоляции не менее 12 ближайших недель.
Напомним, английская Премьер-лига приостановила чемпионат Англии до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.