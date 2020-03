Наставник английского Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью занялся благотворительностью.

23 марта португальский специалист присоединился к лондонской благотворительной организации Age UK Age UK и Love Your DoorStep.

Читайте: Микель Артета вылечился от коронавируса

Моуринью паковал и развозил товары первой необходимости пожилым людям, которые находятся на карантине в лондонском районе неподалеку от тренировочной базы шпор.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020