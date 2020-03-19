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Факты / Спорт

АПЛ приняла решение о возобновлении чемпионата

Английская Премьер-лига опубликовала обновленную информацию о возобновлении текущего розыгрыша чемпионата.

— В правилах и положениях Футбольной ассоциации (FA) говорится о том, что сезон должен завершиться не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить  сроки в сезоне-2019/2020. Следовательно, футбольные матчи возобновятся не раньше 30 апреля, — говорится в заявлении.

Таким образом, до 30 апреля отложенные матчи Премьер-лиги и других футбольных лиг Англии.

Сейчас чемпионат Англии и другие европейские лиги приостановили из-за пандемии коронавируса. Сначала пауза в Премьер-лиге должна была продлится до 4 апреля.

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Напомним, клубы английской Премьер-лиги будут вынуждены выплатить бродкастерам более €300 млн, если сезон АПЛ не доиграют.

Источник: Premier League

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