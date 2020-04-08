Левченко приняла участие в челлендже Роналду и получила его одобрение

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко приняла участие в челлендже звездного футболиста туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Задача челленджа Криштиану — сделать максимальное количество раз упражнение на пресс за 45 секунд. Роналду сделал его 142 раза и спросил своих подписчиков, кто сможет побить этот результат.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT

За несколько дней в челлендже футболиста приняли участие многие известные спортсмены, среди которых и Юлия Левченко. Украинка показала достойный результат для первой попытки — 80 раз.

View this post on Instagram A post shared by YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) on Apr 5, 2020 at 9:35am PDT

Отметим, что Криштиану Роналду оценил старания украинской спортсменки и разместил пост с ее видео в сторис на своей странице в Instagram.

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К слову, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и американская бегунья Сидни МакЛафлин присоединились к популярному танцевальному челленджу в соцсети TikTok.

Фото: YULIIA LEVCHENKO