От Азара до Бекхэма: почему футболисты стрижуться налысо

Футболисты нашли способ разнообразить жизнь сидя в четырех стенах во время карантина. Спортсмены решили кардинально изменить свой внешний вид, побрившись наголо.

Соответствующий лысый флешмоб под названием #HaircutAtHome с каждым днем ​​набирает все большую популярность в соцсетях.

Челлендж #HaircutAtHome начался с хавбека мадридского Реала Эдена Азара. 29-летний футболист побрил голову налысо. Фотографию нового имиджа бельгийца выложил на своей странице в Instagram его барбер Ахмед Алсанави, который призвал всех оставаться дома, несмотря на отросшие волосы и другие обстоятельства.

Алсанави предложил всем присоединиться к флешмобу. Для этого нужно только постричься, не выходя за порог собственного дома.

Первым, кто последовал примеру Азара, стал хавбек мадридского Атлетико Сауль Ньигес.

Не остался в стороне и главный модник английской Премьер-лиги испанец Эктор Бельерин. Футболист призвал своих фолловеров оставаться дома и наслаждаться солнечной погодой.

STAY home — с таким призывом обратился форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль, прикрепив снимок без шевелюры.

До челленджа #HaircutAtHome присоединился также Дэвид Бекхэм. Экс-футболист и владелец клуба Интер Майами теперь выглядит вот так.

В флешмобе приняли участие не только футболисты. Актер Скотт Эванс, брат актера Криса Эванса, поделился в своем Instagram записью процесса стрижки. Сбрив определенное количество волос машинкой, актер пошутил: Ну, теперь уже нет пути назад!

Впоследствии Скотт опубликовал финальный результат, но поклонники актера отметили, что его стрижка немного неровная. В ответ на это Эвенс добавил видео, где его старший брат Крис помогает ему подровнять кончики.

Don’t worry @itskatelambert, my brother helped me even it out. pic.twitter.com/a2s2vaEQ9a

— Scott Evans (@thescottevans) March 24, 2020