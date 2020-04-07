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Факты / Спорт

От Азара до Бекхэма: почему футболисты стрижуться налысо

Футболисты нашли способ разнообразить жизнь сидя в четырех стенах во время карантина. Спортсмены решили кардинально изменить свой внешний вид, побрившись наголо.

Соответствующий лысый флешмоб под названием #HaircutAtHome с каждым днем ​​набирает все большую популярность в соцсетях.

Челлендж #HaircutAtHome начался с хавбека мадридского Реала Эдена Азара. 29-летний футболист побрил голову налысо. Фотографию нового имиджа бельгийца выложил на своей странице в Instagram его барбер Ахмед Алсанави, который призвал всех оставаться дома, несмотря на отросшие волосы и другие обстоятельства.

 

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Допис, поширений A STAR (@astarbarbers)

Алсанави предложил всем присоединиться к флешмобу. Для этого нужно только постричься, не выходя за порог собственного дома.

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Первым, кто последовал примеру Азара, стал хавбек мадридского Атлетико Сауль Ньигес.

 

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Допис, поширений Saul Niguez Esclapez (@saulniguez)

Не остался в стороне и главный модник английской Премьер-лиги испанец Эктор Бельерин. Футболист призвал своих фолловеров оставаться дома и наслаждаться солнечной погодой.

 

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Допис, поширений Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

STAY home — с таким призывом обратился форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль, прикрепив снимок без шевелюры.

 

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Допис, поширений Anthony Martial (@martial_9)

До челленджа #HaircutAtHome присоединился также Дэвид Бекхэм. Экс-футболист и владелец клуба Интер Майами теперь выглядит вот так.

 

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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

В флешмобе приняли участие не только футболисты. Актер Скотт Эванс, брат актера Криса Эванса, поделился в своем Instagram записью процесса стрижки. Сбрив определенное количество волос машинкой, актер пошутил: Ну, теперь уже нет пути назад!

 

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Допис, поширений Scott Evans (@scottevansgram)

Впоследствии Скотт опубликовал финальный результат, но поклонники актера отметили, что его стрижка немного неровная. В ответ на это Эвенс добавил видео, где его старший брат Крис помогает ему подровнять кончики.

Конечно, если вы не готовы прощаться с волосами, не стоит кардинально менять свой стиль, как это сделали футболисты и звезды. Однако, челлендж #HaircutAtHome — это возможность отложить поход в парикмахерскую до более безопасных времен.

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Фото: David Beckham, Héctor Bellerín

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