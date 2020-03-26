Зажигательные танцы от Магучих и МакЛафлин в рамках челленджа в TikTok

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и американская бегунья Синди МакЛафлин присоединились к популярному челленджу в соцсети TikTok.
Ярослава свой карантин проводит на берегу Атлантического океана в Португалии, куда отправилась в середине марта в рамках тренировочного сбора.
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Украинка присоединилась к популярному челленджу в TikTok под названием Vibe Challenge. Задача участника — энергично двигать руками и ногами под определенную музыку, а в конце замереть.
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В челендже также приняла участие американская бегунья Синди МакЛафлин. 20-летняя американка находится дома в самоизоляции и записала ролик со своей кухни.
Как и Магучих, Сидни для участия в челлендже выбрала песню Megan Thee Stallion — Captain Hook.
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Под видео обеих спортсменок пользователи оставляют восторженные отзывы.
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