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Факты / Спорт

Роналду показал, как тренируется со своей девушкой под дождем

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес провел тренировку на улице под дождем.

Пара совершала беговые упражнения. Сначала Джорджина ускорялась вверх, а затем Криштиану продемонстрировал, как это следует делать.

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Игрок значительно быстрее ускорялся, чем его невеста, поэтому Джорджина пошутила в финале видео: Утка и газель.

Видео португалец выложил в Instagram, подписав: Мой прекрасный партнер для тренировки.

 

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Ранее стало известно, что оставшиеся матчи чемпионата Италии, который приостановили из-за коронавируса, могут доиграть в Риме.

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