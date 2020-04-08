Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес провел тренировку на улице под дождем.
Пара совершала беговые упражнения. Сначала Джорджина ускорялась вверх, а затем Криштиану продемонстрировал, как это следует делать.
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Игрок значительно быстрее ускорялся, чем его невеста, поэтому Джорджина пошутила в финале видео: Утка и газель.
Видео португалец выложил в Instagram, подписав: Мой прекрасный партнер для тренировки.
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Ранее стало известно, что оставшиеся матчи чемпионата Италии, который приостановили из-за коронавируса, могут доиграть в Риме.