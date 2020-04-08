Серия A может провести 124 матча за 45 дней в Риме

Руководство итальянской Серия A продолжает разрабатывать различные сценарии восстановления текущего сезона, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

В частности, рассматривается такой вариант: все клубы на 45 дней соберутся в Риме, где пройдут небольшой сбор и доигрывают чемпионат. За это время они проведут 124 матча.

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Известно, что сценарий с проведением остатка матчей чемпионата Италии в Риме является крайней мерой.

Это позволит избежать распространения коронавируса. Все встречи сыграют в столице Италии, поэтому контакты с жителями других регионов страны будут сведены к минимуму.

Футболисты и тренеры ежедневно будут проходить тесты на коронавирус, а журналисты не будут допускаться к размещению команд.

Напомним, из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов снизится на 28%.

Источник: La Repubblica