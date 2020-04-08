ФИФА изменит сроки трансферных окон

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Из-за сложившейся ситуации ФИФА решила перенести сроки трансферных окон.

Точные даты начала и завершения трансферных окон сообщат позже.

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Организация также рекомендовала клубам продлить контракты с футболистами, чьи соглашения заканчиваются летом 2020 года, до фактического конца сезона.

Также ФИФА настоятельно рекомендовала футболистам и клубам прийти к соглашению по вопросу сокращения зарплат. В противном случае решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учетом нескольких факторов: была ли попытка договориться, экономического положения клуба, пропорциональности в условиях изменений контрактов игроков и было ли одинаковое отношение ко всем футболистам.

Также ранее сообщалось, что ФИФА бессрочно продолжит сезон-2019/2020.