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Факты / Спорт

Из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов снизится на 28%

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчет о влиянии пандемии Covid-19 на трансферную стоимость футболистов.

В отчете сказано, что трансферная стоимость футболистов в среднем снизится на 28%, если сезон не восстановится до конца июня.

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Самое большое падение в цене ожидается у футболистов Манчестер Сити, Барселоны, Ливерпуля, Реала, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Интера, Баварии, Челси, Тоттенхэма и Ювентуса.

Из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов снизится на 28%

Также отмечается, что некоторые футболисты могут существенно подешеветь, ведь их трансферная стоимость состоит из нескольких факторов: возраст, продолжительность контрактов, карьерный рост и качество выступлений.

В Европе из-за коронавируса приостановлены почти все национальные чемпионаты по футболу, за исключением Беларуси.

Источник: CIES

Фото: Dreamstime

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