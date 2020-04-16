Полный беспорядок! Джеррард обвинил боссов шотландской лиги в давлении на клубы

Главный тренер футбольного клуба Рейнджерс Стивен Джеррард прокомментировал решение шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL) досрочно завершить сезон в трех низших национальных дивизионах.

Джеррард считает, что голосование было несправедливым, поскольку некоторые клубы попали в кризисную ситуацию из-за пандемии, а проголосовав за соответствующее решение они могли получить денежные выплаты.

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Лидер второго дивизиона Данди Юнайтед изменил свое решение недельной давности и выступил за поддержку досрочного завершения кампании.

— Внешне SPFL напоминает полный беспорядок. Я наблюдаю за бывшими игроками, экспертами и читаю прессу, все критикуют лигу из-за того, как она контролирует процессы, особенно в последние несколько дней. Руководитель лиги Мердок МакЛеннон обязан позволить провести независимое расследование, чтобы заткнуть всем рты и убедиться в честности руководства, — сказал Джеррард.

Из-за пандемии коронавируса три шотландские дивизиона досрочно завершили чемпионаты.

Клубы шотландской Премьер-лиги Рейнджерс и Хартс выступают против идеи досрочного завершения чемпионата. Перед вынужденной паузой подопечные Джеррарда занимали второе место, отставая от Селтика на 13 очков.

Ранее в УЕФА призвал лиги не завершать досрочно сезоны.

Источник: SPFL, Sky Sports