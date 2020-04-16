Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 1 июля — Daily Mail

Клубы английской Премьер-лиги собираются выдвинуть FA ультиматум — они хотят, чтобы чемпионат завершился до 1 июля.

Клубы опасаются, что если сезон затянется дольше, то игроки, у которых заканчиваются контракты, покинут команды, несмотря на рекомендацию Международной федерации футбола о продлении соглашений, которые истекают 30 июня.

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Кроме контрактов игроков, у некоторых клубов 30 июня истекают спонсорские соглашения. Например, Ливерпуль заключил контракт с Nike и должен сменить технического спонсора с 1 июля. Хотя американский бренд одежды согласился одевать красных уже с нового сезона, то есть мерсисайдцы доигрывают сезон в форме New Balance.

На момент АПЛ в лиге сыграли 29 туров с 38. Ранее сообщалось, что FA предложила провести остаток сезона АПЛ Уэмбли.