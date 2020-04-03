УЕФА призвал лиги не завершать досрочно сезон

УЕФА заявил, что сейчас завершения внутренних национальных первенств является преждевременным и неоправданным решением. Также организация призвала лиги пока не рассматривать такой вариант.

Союз европейских футбольных ассоциаций посоветовал не отменять текущие розыгрышы чемпионатов и выразил надежду, что в ближайшее время футбол восстановится.

Читайте: В Бельгии досрочно завершат чемпионат. Брюгге станет победителем

УЕФА отправил соответствующее письмо 55 ассоциациям, которые входят в его состав.

— Мы считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований сейчас является преждевременным и неоправданным. Крайне важно, чтобы даже такое разрушительное событие, как пандемия, не препятствовало проведению соревнований по правилам. Также необходимо, чтобы победители турниров определялись только на основании результатов. Завершение сезона должно стать последним вариантом, если не останется других альтернатив, — говорится в письме.

Ранее организация приостановила розыгрыш еврокубков и перенесла товарищеские матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь.