Умер легендарный футболист Лидс Юнайтед и сборной Англии Норман Хантер. Сердце бывшего защитника перестало биться на 77-м году жизни.

12 апреля Нормана Хантера госпитализировали с симптомами коронавируса, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

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В 1966 году Хантер вместе со сборной Англии стал победителем чемпионата мира по футболу, который проходил на его родине. В финале турнира команда трех львов обыграла сборную Германии со счетом 4:2.

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Хантер стал вторым чемпионом мира-1966 в составе сборной Англии, который умер за прошедшие семь дней. В воскресенье не стало Питера Бонетти.

Напомним, в Бразилии 22-летний футболист Тьяго Кортес загадочно умер во время сеанса физиотерапии.

Источник: Leeds United