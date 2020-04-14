Защитник бразильского клуба Гуарани Тьяго Кортес умер во время сеанса физиотерапии. Инцидент произошел в понедельник, 13 апреля.

22-летний бразильский футболист восстанавливался после травмы колена и отправился в больницу на сеанс физиотерапии. Во время процедуры Кортесу стало плохо и он умер.

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Точные причины смерти не уточняются.

— Я был шокирован. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он работал с нами не так долго, но было видно, что он отличный парень.

Тьяго усердно работал и ходил в церковь. Теперь мы все расстроены, — рассказал президент Гуарани Папа Морейру.