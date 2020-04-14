Защитник бразильского клуба Гуарани Тьяго Кортес умер во время сеанса физиотерапии. Инцидент произошел в понедельник, 13 апреля.
22-летний бразильский футболист восстанавливался после травмы колена и отправился в больницу на сеанс физиотерапии. Во время процедуры Кортесу стало плохо и он умер.
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Точные причины смерти не уточняются.
— Я был шокирован. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он работал с нами не так долго, но было видно, что он отличный парень.
Тьяго усердно работал и ходил в церковь. Теперь мы все расстроены, — рассказал президент Гуарани Папа Морейру.
O Guarany está de luto
Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados.
Desejamos muita força para a família de Tiago.
Descansa em paz, Cortes. pic.twitter.com/aG6YWYpMJZ
— Guarany F.C. (@guaranyrs) April 13, 2020
Последний раз Тьяго Кортес выходил на поле 12 марта.
Напомним, в США убили бойца Bellator Исаию Чапмана. Спортсмена застрелили возле собственного дома в Акроне, штат Огайо.
Источник: Globe Esporte
Фото: Guarany F.C.