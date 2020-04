Совладелец самого титулованного клуба Главной лиги бейсбола (MLB) Нью-Йорк Янкиз Генри Хэнк Штейнбреннер умер на 64-м году жизни.

Смерть Штейнбреннера наступила в результате продолжительной болезни.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS

— New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020