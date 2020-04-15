Совладелец самого титулованного клуба Главной лиги бейсбола (MLB) Нью-Йорк Янкиз Генри Хэнк Штейнбреннер умер на 64-м году жизни.

Смерть Штейнбреннера наступила в результате продолжительной болезни.

— Он был с Янкиз с раннего возраста, и его любовь к спорту продолжала ярко гореть в течение всей его жизни. Хэнк подавал пример всем нам, насколько счастливо можно жить, наслаждаясь своими увлечениями и занятиями. Мы глубоко опечалены тем, что потеряли его, и всегда будем его помнить, — говорится в заявлении его семьи.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS — New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020

Генри Штейнбреннер с младшим братом Гарольдом возглавили клуб в 2010 году после смерти их отца Джорджа. В 1973 году Джордж Штейнбреннер выкупил бейсбольную команду в телевизионной компании CBS за $10 млн.

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По данным Forbes, ныне Нью-Йорк Янкиз является самой дорогой бейсбольной командой мира, ее стоимость оценивается в $5 млрд.

Нью-Йорк Янкиз был основан в 1901 году. Клуб является самым титулованным в MLB — 27 чемпионств. Последний раз нью-йоркские бейсболисты одерживали титул в 2009 году.

Напомним, в Мадриде умер сербский тренер Радомир Антич, ранее возглавлявший Барселону, Реал и Атлетико.

Источник: New York Yankees

Фото: New York Yankees