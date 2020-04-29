Журналисты ESPN составили рейтинг лучших молодых футболистов мира. В список попали игроки, которые не старше 21 года.

Учитывались два критерия: регулярная игровая практика в течение длительного периода и уровень турниров, в которых выступает футболист.

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Первую строчку рейтинга занял форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Второй — хавбек дортмундской Боруссии и сборной Англии Джейдон Санчо. Тройку замыкает защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 врейтингу ESPN:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

2. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд, Англия)

3. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)

4. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

5. Кай Хаверц (Байер Леверкузен, Германия)

6. Маттейс де Лигт (Ювентус, Нидерланды)

7. Джанлуиджи Доннарумма (Милан, Италия)

8. Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд, Норвегия)

9. Федерико Вальверде (Реал, Уругвай)

10. Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия)

К слову, английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.