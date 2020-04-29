Журналисты ESPN составили рейтинг лучших молодых футболистов мира. В список попали игроки, которые не старше 21 года.
Учитывались два критерия: регулярная игровая практика в течение длительного периода и уровень турниров, в которых выступает футболист.
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Первую строчку рейтинга занял форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Второй — хавбек дортмундской Боруссии и сборной Англии Джейдон Санчо. Тройку замыкает защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд.
Топ-10 врейтингу ESPN:
- 1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- 2. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд, Англия)
- 3. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)
- 4. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
- 5. Кай Хаверц (Байер Леверкузен, Германия)
- 6. Маттейс де Лигт (Ювентус, Нидерланды)
- 7. Джанлуиджи Доннарумма (Милан, Италия)
- 8. Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд, Норвегия)
- 9. Федерико Вальверде (Реал, Уругвай)
- 10. Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия)
К слову, английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.