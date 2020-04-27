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Факты / Спорт

Названы самые большие футбольные неудачники в истории

Испанское издание Marca составило рейтинг самых невезучих футболистов за всю историю. Список составляли по самому большому количеству проигранных финалов.

Рейтинг возглавил бывший хавбек сборной Аргентины и каталонской Барселоны Хавьер Маскерано.

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35-летний аргентинец, который сейчас выступает за Эстудиантес, проиграл в 11 решающих матчах — шесть за клуб и пять за сборную. Отметим, что футболист проиграл финал ЧМ-2014 Германии, а также четыре финала Копа Америка.

На втором месте расположился экс-защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра: на его счету четыре поражения в финалах Лиги чемпионов.

Замкнул тройку рейтинга бывший хавбек Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен. Он трижды проиграл в Суперкубке, дважды — в финале Лиги чемпионов и один раз — в финале чемпионата мира.

Топ-10 рейтинга:

  • 1. Хавьер Маскерано
  • 2. Патрис Эвра
  • 3. Арьен Роббен
  • 4. Михаэль Баллак (6 проигранных финалов)
  • 5. тренер Эктор Купер (6 проигранных финалов)
  • 6. Алессандро Дель Пьеро (3 проигранных финала ЛЧ и финал Евро-2000)
  • 7. Лотар Маттеус (2 проигранных финала ЛЧ и 2 — ЧС)
  • 8. Гонсало Игуаин (2 проигранных финала ЛЧ и 2 — Копа Америка)
  • 9. Джанлуиджи Буффон (3 проигранных финала ЛЧ)
  • 10. Антони де Авила (2 проигранных финала Копа Либертадорес)

К слову, английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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