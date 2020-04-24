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Факты / Спорт

Месси возглавил список лучших футболистов мира за последние 25 лет

Английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.

Список возглавил капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку рейтинга занял нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. Топ-3 замкнул экс-игрок мадридского Реала и сборной Франции Зинедин Зидан, который сейчас возглавляет мадридский клуб.

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Также в десятку рейтинга попали Роналдо, Роналдиньо (оба — Бразилия), Тьерри Анри (Франция), Хави, Андрес Иньеста (оба — Испания), Паоло Мальдини и Роберто Баджо (оба — Италия).

Напомним, портал Transfermarkt снизил стоимость всех игроков мира на €9,22 млрд.

Источник: FourFourTwo

Фото: Dreamstime

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