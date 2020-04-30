Защитник бразильского клуба Индепендьенте, который выступает в четвертом бразильском дивизионе, погиб от удара током.

Трагический случай произошел в Сан-Паулу. 21-летний Кайо Фелипе Сантон Силва запускал воздушного змея — тот ударился о линию электропередач, в результате чего футболист получил смертельный разряд.

— С прискорбием футбольный клуб Индепендьенте сообщает о смерти нашего игрока Кайо Фелипе, — говорится в заявлении клуба.

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Футболист был мастером штрафных ударов. В текущем сезоне в 22 матчах он отличился шестью забитыми голами.

Напомним, бывший футболист Ливерпуля и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте.