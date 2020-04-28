Бывший футболист Ливерпуля и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте. Причиной смерти Робинсона стал рак.

Об этом сообщил официальный аккаунт красных в Twitter.

— С огромной скорбью мы сообщаем о смерти бывшего футболиста клуба Майкла Робинсона. В это печальное время все члены футбольного клуба Ливерпуль мыслями вместе с семьей и друзьями Майкла. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61. The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time. Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc — Liverpool FC (at) (@LFC) April 28, 2020

Робинсон начал карьеру в Престоне в 1975 году. Также он защищал цвета Манчестер Сити, Брайтон энд Хоув Альбион, Ливерпуля, КПР и Осасуны.

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Вместе с Ливерпулем Майкл стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии вызывался с 1980 по 1986 год.

Последние годы жизни Робинсон проживал в Испании, где работал футбольным комментатором на телевидении.

Напомним, в апреле перестало биться сердце чемпиона мира по футболу Нормана Хантера.