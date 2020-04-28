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Факты / Спорт

Умер бывший футболист Ливерпуля Майкл Робинсон

Бывший футболист Ливерпуля и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте. Причиной смерти Робинсона стал рак.

Об этом сообщил официальный аккаунт красных в Twitter.

— С огромной скорбью мы сообщаем о смерти бывшего футболиста клуба Майкла Робинсона. В это печальное время все члены футбольного клуба Ливерпуль мыслями вместе с семьей и друзьями Майкла. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Робинсон начал карьеру в Престоне в 1975 году. Также он защищал цвета Манчестер Сити, Брайтон энд Хоув Альбион, Ливерпуля, КПР и Осасуны.

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Вместе с Ливерпулем Майкл стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии вызывался с 1980 по 1986 год.

Последние годы жизни Робинсон проживал в Испании, где работал футбольным комментатором на телевидении.

Напомним, в апреле перестало биться сердце чемпиона мира по футболу Нормана Хантера.

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