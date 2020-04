Бывший футболист Ливерпуля и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте. Причиной смерти Робинсона стал рак.

Об этом сообщил официальный аккаунт красных в Twitter.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc

— Liverpool FC (at) (@LFC) April 28, 2020