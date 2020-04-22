Ушел из жизни украинский профессиональный автогонщик Сергей Пелешок. Ему было 62 года.

— Внезапно пришла печальная и трагическая новость: наш друг и брат Сергей Пелешок покинул этот безумный мир … Не от коронавируса. Упокой Господи его праведную душу, — написал в Facebook Леонид Косянчук.

Известно, что в понедельник Сергея Пелешка доставили в больницу с инсультом, где он умер.

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Сергей Пелешок был мастером спорта СССР по автоспорту, многократным чемпионом Украины по автогонкам и президентом автомобильного клуба МИР в городе Ровно.

Напомним, в Бразилии 22-летний футболист Тьяго Кортес загадочно умер во время сеанса физиотерапии.