France Football назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов

Журнал France Football назвал гол французского форварда Зинедина Зидана в ворота леверкузенского Байера в финале Лиги чемпионов-2001/02 лучшим мячом в истории турнира.

Мадридский Реал тогда победил со счетом 2:1, а Зидан забил победный мяч на 45 минуте — после навеса Роберто Карлоса француз в касание пробил слета левой ногой точно в верхний угол ворот.

На втором месте — гол экс-полузащитника Фиорентины Мауро Брессана в ворота каталонской Барселоны в 1999 году.

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А вот удар бисиклетой португальского форварда Криштиану Роналду в ворота Ювентуса только на третьей строчке.

Журнал France Football является учредителем премии Золотой мяч — приз лучшему футболисту мира.

К слову, УЕФА рассматривает возможность доиграть матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20 на нейтральных полях из-за пандемии коронавируса.