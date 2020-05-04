Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами с учетом изменившихся цен из-за пандемии коронавируса.

Рейтинг возглавил английский Манчестер Сити, который остался единственным клубом в мире с общей стоимостью игроков, которая превышает €1 млрд. На второй строчке расположился еще один английский клуб — Ливерпуль (€967 млн), третий — испанский Реал Мадрид (€888 млн).

Читайте: Лучшие молодые футболисты мира — рейтинг ESPN

В первую десятку также вошли: испанская Барселона (€852,7 млн), французский ПСЖ (€843,7 млн), немецкая Бавария (€756,6 млн), испанский Атлетико (€709 млн), а также английские Тоттенхэм Хотспур (€699 млн ), Челси (€679,9 млн) и Манчестер Юнайтед (€646,7 млн).

View this post on Instagram A post shared by Transfermarkt (@transfermarkt_official) on May 3, 2020 at 9:13am PDT

Напомним, в начале апреля Transfermarkt снизил стоимость всех игроков мира на €9,22 млрд.