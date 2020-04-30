УЕФА рассматривает возможность доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность доиграть матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20 на нейтральных полях из-за пандемии коронавируса.

К такому варианту УЕФА подтолкнуло решение правительства Франции досрочно завершить национальный чемпионат и запретить на территории страны минимум до 1 сентября массовые спортивные события.

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Французский ПСЖ продолжает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, однако из-за решения правительства страны клуб не сможет принять соперников на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Лигу чемпионов приостановили на неопределенный срок на стадии плей-офф. Кроме ПСЖ, четвертьфиналистами турнира стали итальянская Аталанта, испанский Атлетико и немецкий РБ Лейпциг, при этом в четырех противостояниях 1/8 финала сыграли лишь по одной игре.

Напомним, УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты доиграли до 31 июля.