Портал Transfermarkt обновил цены футболистов на фоне паузы в турнирах из-за пандемии коронавируса в мире.

Из-за отсутствия матчей снизились ценники на всех игроков. Самым дорогим футболистом мира остается форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, однако француз теперь стоит на €20 млн меньше.

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Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси подешевел на €28 млн и опустился на девятую строчку. А вот трансферная стоимость португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (€60 млн) снизилась на €15 млн — он на 46 месте среди самых дорогих футболистов мира.

Топ-10 самых дорогих игроков:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ — €180 млн

2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — €128 млн

3. Неймар (ПСЖ) — €128 млн

4. Садио Мане (Ливерпуль) — €120 млн

5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) — €120 млн

6. Харри Кейн (Тоттенхэм Готспур) — €120 млн

7. Кевин де Брейне (Манчестер Сити) — €120 млн

8. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) — €117 млн

9. Лионель Месси (Барселона) — €112 млн

10. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) — €99 млн

Трансферная стоимость футболистов 1998 года рождения и моложе снижена только на 10%. Поэтому, трансферная стоимость футболиста сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко упала лишь на €1 млн и теперь составляет €9 млн. А вот самый дорогой футболист сборной Украины Александр Зинченко теперь стоит €24 млн (цена упала на €6 млн).

В целом это означает снижение рыночной стоимости во всем мире на €9,22 млрд.

К слову, Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает $1 млрд

Источник: Transfermarkt