Портал Transfermarkt обновил цены футболистов на фоне паузы в турнирах из-за пандемии коронавируса в мире.
Из-за отсутствия матчей снизились ценники на всех игроков. Самым дорогим футболистом мира остается форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, однако француз теперь стоит на €20 млн меньше.
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Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси подешевел на €28 млн и опустился на девятую строчку. А вот трансферная стоимость португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (€60 млн) снизилась на €15 млн — он на 46 месте среди самых дорогих футболистов мира.
Топ-10 самых дорогих игроков:
- 1. Килиан Мбаппе (ПСЖ — €180 млн
- 2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — €128 млн
- 3. Неймар (ПСЖ) — €128 млн
- 4. Садио Мане (Ливерпуль) — €120 млн
- 5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) — €120 млн
- 6. Харри Кейн (Тоттенхэм Готспур) — €120 млн
- 7. Кевин де Брейне (Манчестер Сити) — €120 млн
- 8. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) — €117 млн
- 9. Лионель Месси (Барселона) — €112 млн
- 10. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) — €99 млн
Трансферная стоимость футболистов 1998 года рождения и моложе снижена только на 10%. Поэтому, трансферная стоимость футболиста сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко упала лишь на €1 млн и теперь составляет €9 млн. А вот самый дорогой футболист сборной Украины Александр Зинченко теперь стоит €24 млн (цена упала на €6 млн).
В целом это означает снижение рыночной стоимости во всем мире на €9,22 млрд.
К слову, Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает $1 млрд
Источник: Transfermarkt