В АПЛ позволили полноценные контактные тренировки

Английские футбольные клубы могут проводить полноценные контактные тренировки в группах.

Соответствующее решение приняло правительство Великобритании. Отметим, что оно распространяется не только на футбол, но и на другие виды контактного спорта.

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Теперь спортсменам можно играть в небольших группах в квадрат (футбол), спарринговать в боевых видах спорта и тому подобное.

Английскую Премьер-лигу приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. На момент паузы в лиге сыграли 29 туров из 38.

К слову, английская Премьер-лига хочет устроить для Ливерпуля церемонию награждения, если чемпионат доиграют и мерсисайдцы оформят титул.