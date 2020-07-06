В Бельгии велосипедист умер во время первой гонки после перерыва из-за Covid-19

Бельгийский велосипедист Нильс Де Вьерт, который выступал за любительскую команду VDM-Van Durm-Michiels-Trawobo, умер в возрасте 20 лет.

Инцидент произошел в бельгийском городе Вортегем-Петегем во время практической гонки перед рестартом сезона. Из-за ситуации с Де Вьертом организаторы остановили гонку за 13 км до финиша.

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Гонщик потерял сознание во время гонки. Ему сразу же оказали медицинскую помощь, но спустя 40 минут реанимационных мер он скончался. Причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность.

— Велосипедная команда VDM-Trawobo сейчас в трауре из-за смерти нашего многообещающего велосипедиста Нильса Де Вьерта. Экстренные службы сделали все возможное, чтобы спасти Нильса. Покойся с миром, Нильс. Мы будем скучать за тобой, — говорится в сообщении команды.

Эти гонка стала первой в Бельгии после паузы, связанной с пандемией Covid-19. Ее организовала мать гонщика команды Alpecin-Fenix ​​Тима Мерлира. Фактически она была тренировочной перед официальным возобновлением сезона. Кроме любительских в ней приняли участие и профессиональные команды.

Источник: Cycling News